Ermittlungen

vor 38 Min.

Zwei Männer erleiden in Kreuzberg Stichverletzungen

Die Polizei wird in der Nacht in die Heinrich-Heine-Straße gerufen. Vor Ort finden die Beamten einen verletzten Mann. Ein Bekannter des Mannes schleppt sich unterdessen verletzt in eine Klinik.

Zwei Männer haben in Berlin-Kreuzberg Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Die Polizei wurde in der Nacht zu Montag zur Heinrich-Heine-Straße Ecke Sebastianstraße gerufen, wie die Behörde mitteilte. Demnach fanden die Kräfte vor Ort einen 29-Jährigen mit zwei Schnittverletzungen an den Beinen. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik transportiert. Parallel dazu sei bekannt geworden, dass sich sein 31 Jahre alter Bekannter mit einer Stichverletzung am Bauch selbstständig vom Ort in eine Klinik begeben hatte. Er wurde operiert und stationär aufgenommen. Wie die Männer verletzt wurden, war zunächst unklar und sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt. Laut einer Polizeisprecherin wollten sich die Männer bislang nicht äußern. Pressemitteilung (dpa)

