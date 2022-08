Schüler erhalten wieder Bio-Brotboxen

Gesundes Frühstück für Schulanfänger: Erstklässler in Berlin und Brandenburg erhalten in diesem Jahr wieder Bio- Brotboxen.

400 ehrenamtliche Helfer und mehrere Politiker bereiten rund 65.000 Boxen an diesem Sonntag in Berlin-Neukölln vor, wie die Informationsstelle Bio-Brotbox und die Berliner Bildungsverwaltung am Dienstag mitteilten. Dabei ist unter anderen Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ( SPD). Am kommenden Montag werden die Boxen dann in Berlin und Brandenburg übergeben und danach an Grundschulen weiterverteilt.

Die Kinder bekommen den Angaben zufolge eine wiederverwendbare, weitgehend aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigte Brotbox, die mit Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft gefüllt ist. Darunter sind eine Scheibe Sonnenblumenvollkornbrot aus Brandenburger und Berliner Bio-Bäckereien, ein Apfel, eine Kinderbanane, eine Käseecke und ein Fruchtriegel.

Durch die Aktion sollen die Kinder den Wert guter Lebensmittel und einer gesunden Ernährung schätzen lernen. Das Projekt gibt es in Berlin bereits seit 2002, in Brandenburg seit 2006 und darüber hinaus auch in anderen Bundesländern. Laut der Initiative wird es ehrenamtlich organisiert und von Unternehmen finanziert. Giffey half auch schon in den vergangenen Jahren beim Packen der Brotboxen.

(dpa)