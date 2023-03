Spargelernte 2022: Brandenburg unter den Spitzenreitern

Brandenburg hat es bei der Spargelernte im Jahr 2022 unter die Spitzenreiter geschafft.

Das geht aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach wurden im letzten Jahr 18.700 Tonnen Spargel in Brandenburg geerntet. Nur in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurde mehr Spargel gestochen. Dabei landet Niedersachsen auf dem ersten Platz mit 25.300 Tonnen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 20.300 Tonnen geerntetem Spargel.

Insgesamt wurden in ganz Deutschland im vergangenen Jahr rund 110.300 Tonnen Spargel geerntet. Bundesweit ging die Ernte um rund acht Prozent zurück. Als Grund für die geringere Ernte nennt das Bundesamt unter anderem den Rückgang der Anbauflächen. Auch die Spargelimporte verringerten sich um 29,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Konkret wurden im letzten Jahr 19.500 Tonnen importiert.

