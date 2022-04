Mehr Ukraine-Flüchtlinge in Brandenburger Kommunen

In den Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten ist die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine weiter gestiegen.

Bisher seien 21 391 aus der Ukraine vertriebene Menschen in den Sozialämtern erfasst worden, teilte das Sozialministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Diese Zahl kann möglicherweise höher sein, weil sich nicht alle privat untergebrachten Flüchtlinge sofort bei einer Kommune melden. Vor einigen Tagen waren rund 20.600 Ukrainerinnen und Ukrainer bei den Sozialämtern der Kommunen registriert. In den Einrichtungen der Erstaufnahme Brandenburgs sind nach Angaben des Innenministeriums derzeit 1200 Menschen mit Ukraine-Bezug untergebracht, Anfang der Woche waren es noch 1400.

