Erste E-Taxis mit Wechselbatterie sollen dieses Jahr fahren

Die ersten Elektrotaxis mit Wechselbatterie sollen nach Angaben der Innung noch in diesem Jahr in Berlin auf die Straße kommen.

Zwei Fahrzeuge des Herstellers MG würden demnächst zugelassen, sagte der Vorsitzende Leszek Nadolski am Donnerstag. Eine erste Batteriewechselstation werde in Kooperation mit einem Mineralölkonzern am Jahresende am Flughafen in Schönefeld eröffnet, eine weitere in Spandau. Insgesamt seien bislang sieben solcher Stationen geplant.

Am Donnerstag präsentierte die Innung eine Pilotwechselanlage des Berliner Unternehmens Inframobility-Dianba. An den Stationen könnten Fahrer leere Batterien in kurzer Zeit gegen geladene tauschen. Elektroautos mit Wechselakku gibt es derzeit vor allem in China.

Die Branche hatte im Herbst angekündigt, innerhalb von fünf Jahren 4000 Fahrzeuge in Berlin auf Elektroantrieb umzustellen. Beim Aufbau des Systems hofft die Branche auf Unterstützung des Landes. Man setze zudem auf herkömmliche Ladesäulen und den Ausbau von Wasserstoff. "Nur diese drei Säulen gemeinsam können die Verkehrswende bringen", sagte Nadolski.

Das Taxigewerbe leidet nach seinen Worten weiterhin unter hohen Spritpreisen sowie dem Druck von Plattform-Anbietern wie Uber. Die Zahl der Taxi-Konzessionen in Berlin liege noch bei 5670. Vor einigen Jahren waren es noch rund 8000. Nadolski sagte: "Das Taxi-Gewerbe befindet sich am Abgrund."

