DRK hilft Ukraine-Flüchtlingen in Frankfurt (Oder)

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) baut seine Hilfsangebote für die steigende Zahl Geflüchteter aus der Ukraine am Bahnhof in Frankfurt (Oder) aus.

"Wir haben nun zwölf Mitarbeiter hier, die die Ehrenamtlichen hier unterstützen", sagte Jule-Sophie Hermann vom DRK-Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree am Mittwoch. "Wir brauchen dringend weiteres Personal - ehrenamtlich und auch hauptamtlich." Auch Dolmetscher für die ukrainische und russische Sprache würden gesucht.

Die Hilfsorganisation geht davon aus, dass mehr Menschen in den kommenden Tagen in der Stadt an der deutsch-polnischen Grenze ankommen werden. "Wir bauen hier langsam Strukturen auf", berichtete Hermann. "Hier kommen jede Stunde Züge an, Busse ohne Zeitplan."

Die freiwilligen Helfer für die Erstversorgung der Ankommenden stehen nach Angaben der DRK-Vertreterin wegen Zugverspätungen häufig bis nach Mitternacht am Bahnhof. Um 7.00 Uhr morgens beginnt die Arbeit. Hermann: "Unsere Ehrenamtler haben zwei Jahre Pandemie hinter sich. Einige haben dann noch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen - sie halten nicht mehr lange durch."

© dpa-infocom, dpa:220316-99-547268/3 (dpa)