Tesla: Aktivisten demonstrieren vor Abstimmung

Umweltaktivisten haben vor der Abstimmung des Gemeinderats in Grünheide bei Berlin gegen die Ausbaupläne des US-Autoherstellers Tesla demonstriert.

Am Ort der Gemeindevertreter-Sitzung (17.00 Uhr) trafen am Donnerstagnachmittag einige Demonstranten mit Plakaten ein. Die Polizei ist im Einsatz und schützte die Versammlungshalle. Mehrere Umweltbündnisse fordern die Gemeindevertreter in Grünheide auf, gegen die Erweiterungspläne des Unternehmens von Firmenchef Elon Musk zu stimmen. Andernfalls kündigten sie weitere Proteste gegen die einzige Tesla-Fabrik in Europa an. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) appellierte an die Demonstranten, friedlich zu bleiben.

Der Autobauer will sein Gelände in der 9200-Einwohner-Gemeinde erweitern, um einen Güterbahnhof und Lagerflächen zu bauen. Das Vorhaben ist seit langem umstritten, unter anderem weil Wald gerodet werden muss und aus Sorge vor Umweltrisiken. Tesla teilt die Bedenken nicht und verweist zum Beispiel auf einen niedrigeren Wasserverbrauch als im Branchendurchschnitt. Der Bebauungsplan, über den der Gemeinderat abstimmt, wurde nach viel Kritik überarbeitet, so dass weniger Wald abgeholzt werden soll als ursprünglich vorgesehen. Befürworter der Erweiterungspläne sehen vor allem einen geplanten Güterbahnhof als wichtige Entlastung für den Lkw-Verkehr auf den Straßen.

