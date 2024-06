Landeswahlleiter zur Europawahl: "Im grünen Bereich"

Die Europawahl in Berlin hat nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler reibungslos begonnen.

"Bisher läuft es sehr gut, ich habe keine Information, dass es Probleme gegeben hat, und ich hoffe natürlich, dass es weiter so gut läuft. Also wir sind im grünen Bereich", sagte Bröchler am Sonntagmorgen der dpa bei einem Besuch eines Wahllokals in einem Jugendzentrum im Bezirk Lichtenberg. Die Wahl zum Europäischen Parlament sei sehr wichtig, sie sei eine Möglichkeit, ein Zeichen für ein starkes Europa zu setzen. Der Landeswahlleiter hatte den Wahlhelfern Popcorn zum Dank mitgebracht.

Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Es stehen 2220 Urnenwahllokale offen, hinzu kommen 1205 Briefwahllokale. 30.000 Wahlhelfer sollen für einen reibungslosen Ablauf bei dem Wahlgang und der anschließenden Auszählung sorgen.

(dpa)