EU-Kommissions-Vizepräsidentin sieht Hürden für Reformen

Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Dubravka Šuica, sieht bei den Mitgliedstaaten deutliche Hürden bei der Debatte über eine Reform der EU-Verträge.

"Ob es zu Reformen kommt, hängt von den Mitgliedstaaten ab - der Ball liegt im Moment bei ihnen. Es ist schwer zu sagen, ob das möglich ist", sagte Šuica der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch in Potsdam. "Der Rat ist aber völlig gespalten. Die Hälfte ist dafür, die andere Hälfte nicht."

Die Kommissions-Vizepräsidentin gehört zum Führungsgremium einer Konferenz zur Zukunft Europas. Bürgerinnen und Bürger machten dabei Vorschläge für konkrete Vorhaben, aber auch für eine Reform des Staatenverbundes. Sie übergaben sie an Parlament, Kommission und Frankreichs Präsident Emanuel Macron. Dabei geht es zum Beispiel um mehr Macht für das EU-Parlament und weniger Veto-Rechte für einzelne Staaten. Macron hatte sich für eine umfassende Reform der Europäischen Union sowie eine Änderung der grundlegenden Verträge stark gemacht.

"Deutschland und Frankreich befürworteten eine Vertragsänderung, aber insbesondere kleine Mitgliedsstaaten sind dagegen, weil sie glauben, dass sie die Macht im Rat verlieren werden", sagte Šuica. "Ein weiterer Grund ist, dass die Leute denken - was ein gutes Argument ist -, dass dies nicht der beste Moment ist, um über diese große Debatte zu sprechen, weil der Ukraine-Krieg an der Grenze zur EU ist."

Bei der Konferenz kamen nach ihren Angaben 49 Vorschläge und 326 Maßnahmen zusammen. Am 2. Dezember erhielten die europäischen Bürger in einer Veranstaltung eine Rückmeldung darüber, was möglich sei, was in der Pipeline sei und was aufgrund der Beschränkungen des Vertrags nicht umgesetzt werden könne, sagte Šuica.

