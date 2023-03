Nur ein Sieg zählt: Union Berlin diesmal mit Fans in Belgien

Union gegen Union.

Und das zum vierten Mal. Wenn der 1. FC Union Berlin am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL) beim belgischen Namensvetter aus Saint-Gilloise antritt, sind die Vorzeichen klar. Nur mit einem Sieg erreichen die Eisernen das Viertelfinale in der Europa League. Das Hinspiel in der vergangenen Woche endete im Stadion an der Alten Försterei nach turbulentem Spielverlauf 3:3, dreimal holte der Fußball-Bundesligist dabei einen Rückstand auf.

Die beiden Partien der Kontrahenten in der Gruppenphase des Europacups endeten jeweils mit einem 1:0-Auswärtssieg. Eine Wiederholung eines Erfolgs in Belgien wäre Trainer Urs Fischer sehr willkommen. Zuletzt holten die Berliner aus den vergangenen sieben Partien nur einen Sieg und fünf Remis.

Gespielt wird diesmal im Lotto Park von Anderlecht im Westen Brüssels. Die Gruppenpartie fand noch in Leuven statt. Berliner Fans waren damals von der UEFA wegen vorangegangener Pyrotechnik-Vergehen nicht zugelassen, die belgischen Behörden verboten sogar das Aufenthaltsrecht in der Gemeinde. Diesmal werden bis zu 2000 Fans der Köpenicker im Stadion erwartet.

(dpa)