Union will in Belgien Weiterkommen sichern

Union Berlin hat es selbst in der Hand.

Mit einem Sieg bei Royale Union Saint-Gilloise (Belgien) am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+) stünden die Köpenicker sicher in der K.o.-Runde der Europa League. Bei einem Remis oder einer Niederlage wäre das Team von Urs Fischer auf Hilfe von Malmö FF angewiesen. Im zeitgleich stattfindenden Spiel der Gruppe D zwischen den bislang punktlosen Schweden und Sporting Braga dürften die Portugiesen dann nicht gewinnen. Ansonsten würde Union im neuen Jahr in der K.o.-Runde der Conference League antreten.

Die Berliner müssen in Leuven, wo Saint-Gilloise seine Europapokal-Spiele austragen muss, auf ihre Fans verzichten. Wegen verschiedener Verfehlungen von Teilen des Anhangs bei vorherigen Spielen durften die Berliner keine Auswärtstickets vergeben. Zudem verhängte die Stadt ein Betretungsverbot für Union-Fans. Bei seinen Profis muss Fischer auf niemanden verzichten. Alle Spieler sind fit.

(dpa)