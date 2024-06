Landeswahlleiter: Volksparteien "verschrumpeln, verzwergen"

Nach der Europawahl sieht der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler die Unterschiede zwischen ehemals großen und kleinen Parteien immer mehr schwinden.

"Diese Begriffe verschwimmen zusehends", sagte Bröchler am Montag. "Die Volksparteien verschrumpeln, verzwergen." Auch durch die Zersplitterung in viele kleine Parteien zeigten sich Veränderungen, etwa indem Volt (4,8 Prozent) in Berlin mehr Stimmen erhielt als die FDP (4,3 Prozent). Auch gebe es weiterhin einen Zuwachs bei den Briefwählern. "Die Briefwahl ist die neue Urnenwahl."

Die Wahlbeteiligung sei in den Bezirken erneut sehr unterschiedlich gewesen, in Steglitz-Zehlendorf als sehr bürgerlichem Bezirk lag sie bei 69,8 Prozent, in Marzahn-Hellersdorf und Spandau am Stadtrand bei 54,6 und 54,7 Prozent.

Auffällig sei die Aufteilung Berlins in einen westlichen Teil mit Mehrheiten für die CDU, einen mittleren Teil der Innenstadt plus Pankow und Neukölln mit den vorne liegenden Grünen und die östlichen Bezirke mit der AfD an erster Stelle.

Abgesehen von sehr wenigen kleinen Pannen, bei denen zum Beispiel die richtigen Schlüssel für Räume in Schulen mit Wahllokalen fehlten, sei alles glatt gelaufen, sagte Bröchler. Ungünstig sei es allerdings, dass sechs Bezirke eine zunehmende Zahl von Wahlhelfern, die kurzfristig absagten, mitteilten.

(dpa)