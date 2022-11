Ehemaliger DIN-Direktor und Präses Helmut Reihlen gestorben

Helmut Reihlen, der frühere Direktor des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und langjährige Präses der evangelischen Landessynode, ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Dies teilte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Dienstag mit.

Reihlen habe das Zusammenwachsen der Landeskirche mit Ausdauer und großer Souveränität gestaltet, erklärte der heutige Präses der Synode, Harald Geywitz. Landesbischof Christian Stäblein sagte: "Er hat in Zeiten großen Wandels Wegweisung gegeben und stets Kurs gehalten, insbesondere in der Zeit des Zusammenwachsens von Ost und West."

Der Ingenieur war von 1977 bis 1999 Direktor des DIN. Von 1984 bis 1993 übernahm Reihlen den Vorsitz des Verwaltungsrates der Stiftung Warentest. In der evangelischen Landeskirche war er von 1979 bis 1997 Präses der Synode, zunächst in der Region West, dann auch in der wiedervereinten Landeskirche. Außerdem war Reihlen von 1985 bis 2003 Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Reihlen gehörte dem Domkapitel Brandenburg an und war von 1999 bis 2007 Kurator des Brandenburger Domstifts.

(dpa)