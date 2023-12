Kirche startet Kampagne "Wir schützen jüdisches Leben"

Die Evangelische Kirche der Region startet eine Solidaritätskampagne unter dem Motto "Wir schützen jüdisches Leben in Deutschland".

Man sei erschüttert und entsetzt darüber, dass Antisemitismus in der Gesellschaft wieder so laut werde, erklärte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz EKBO am Mittwoch. Das Logo der Kampagne zeigt einen Davidstern auf lila Grund. Mitglieder und Interessierte können Sticker und Buttons mit dem Logo bekommen oder in sozialen Netzwerken teilen. Die EKBO rief auch zur Beteiligung an einer Solidaritätsdemo am Sonntag (13.00 Uhr) an der Siegessäule auf. Schirmherrin ist Bundestagspräsidentin Bärbel Bas.

(dpa)