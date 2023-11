Hitlergruß gegen jüdische Mannschaft: Anklage erhoben

Ein junger Mann, der eine deutsch-jüdische Fußballmannschaft in Berlin bedrohte und den Hitlergruß zeigte, ist angeklagt worden.

Der 18-Jährige war am 30. Januar 2023 als Zuschauer bei einem Fußballspiel der A-Junioren des CFC Hertha gegen TuS Makkabi, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. In der Halbzeit soll er mit dem rechten Arm den Hitlergruß gezeigt haben, die Spieler von TuS Makkabi und ihre Fans als "Dreckspack" bezeichnet und die Verbrennung einer Israelflagge angedroht haben. Die Anklage wirft ihm Bedrohung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor.

(dpa)