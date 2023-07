Mann stört Kita-Sommerfest und zeigt Hitlergruß

Ein stark alkoholisierter Mann hat bei einem Sommerfest einer Kita in Berlin-Rahnsdorf Kinder belästigt und soll mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 41-Jährige am Dienstagabend vor der Kita in der Fürstenwalder Allee aufgetaucht. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,1 Promille gemessen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt.

(dpa)