Rassismus in Feriencamp? Kein Ende der Zeugenbefragung

Die Polizei rechnet bei ihren Ermittlungen zum Verdacht rassistischer Beleidigungen gegen Berliner Schüler im brandenburgischen Heidesee nicht mit schnellen Ergebnissen.

"Die Zeugenbefragungen werden nicht in dieser Woche zum Abschluss kommen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Mittwoch. Die Berliner Polizei stelle ihre Ergebnisse zur Verfügung, aber auch Brandenburger Polizeibeamte unterstützten bei den Zeugenbefragungen in der Hauptstadt. Zu Details und zur Zahl der Verdächtigen machte der Sprecher am Mittwoch mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Angaben.

Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse aus Berlin, größtenteils mit Migrationshintergrund, wollten in einer Ferienanlage am Frauensee im Landkreis Dahme-Spreewald ein Mathe-Camp durchführen. In der Nacht zum Sonntag sollen sie von anderen Gästen der Einrichtung rassistisch beleidigt worden sein. Die Schüler reisten daraufhin ab. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Volksverhetzung und Bedrohung.

(dpa)