Extremismus

01.09.2022

U-Ausschuss hört Zeugen zu Neonazi-Anschlägen in Neukölln

Neonazi-Propaganda an U-Bahnhöfen, Drohungen an Hauswänden und Brandstiftungen an Autos verängstigten manche Menschen in Neukölln. Ein Untersuchungsausschuss hat nun Opfer zur Anhörung eingeladen.