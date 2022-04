Verdächtiger aus Falkensee: Lauterbach-Entführung geplant

Ein Mann aus Falkensee in Brandenburg gehört zu den Hauptverdächtigen der mutmaßlichen Planung einer Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und von Sprengstoffanschlägen.

Ein Mann aus Falkensee in Brandenburg gehört zu den Hauptverdächtigen der mutmaßlichen Planung einer Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) und von Sprengstoffanschlägen. Der 54-Jährige sei Mitglied einer bundesweiten Chatgruppe aus sogenannten Reichsbürgern und Gegnern der Corona-Politik, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen und das angestrebte Chaos nutzen wollten, um die Macht in Deutschland zu übernehmen, wie die Ermittler am Donnerstag in Mainz mitteilten.

Dem Falkenseer, einem zweiten Hauptbeschuldigten aus Rheinland-Pfalz und weiteren Festgenommenen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Auch in Brandenburg gab es Durchsuchungen.

