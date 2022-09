Fahrdienste

vor 55 Min.

Taxi-Großkontrolle: Viele Unregelmäßigkeiten entdeckt

Bei einer Großkontrolle mit dem Schwerpunkt Schwarzarbeit haben Zollbeamte am Samstag Taxis und Fahrdienste am Flughafen BER und in mehreren brandenburgischen Städten überprüft.