Corona breitet sich in Brandenburg langsamer aus

Die amtlichen Corona-Zahlen in Brandenburg gehen deutlich zurück.

In den vergangenen sieben Tagen registrierten die Gesundheitsämter 737,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wie das Robert Koch-Institut am Montag mitteilte. Am Montag vergangener Woche waren es 1034,9 gewesen, eine Woche zuvor 1315,4.

Die Landkreise Havelland und Märkisch-Oderland weisen inzwischen Werte deutlich unter 500 aus, die Stadt Cottbus liegt dagegen noch über 1500.

Viele Corona-Fälle dürften nach Darstellung von Fachleuten von den amtlichen Daten nicht erfasst sein. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass der Höhepunkt der aktuellen Infektionswelle bundesweit überschritten ist. Es rät weiter, sich gegen Corona impfen zu lassen.

