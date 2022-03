Corona-Inzidenz in Brandenburg gesunken

Die Corona-Zahlen in Brandenburg gehen auf hohem Niveau weiter zurück.

Nach den amtlichen Daten steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 1457,9 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut ( RKI) am Montag mitteilte. Der Wert sank damit am dritten Tag in Folge. Den bundesweiten Durchschnitt gab das Institut mit 1714,2 an. Die höchsten Werte in Brandenburg gab es mit mehr als 2000 in den Landkreisen Prignitz und Elbe-Elster. Im Barnim lag die Wochen-Inzidenz nur etwa halb so hoch.

Experten gehen davon aus, dass eine hohe Zahl von Fällen nicht amtlich erfasst wird. Gründe sehen sie in der Überlastung von Gesundheitsämtern und darin, dass viele Infektionen nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt werden.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-607829/2 (dpa)