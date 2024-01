Ordnungsamt-Mitarbeiter bei Kontrolle angegriffen

Beim Verteilen von Knöllchen für Falschparker ist ein Ordnungsamt-Mitarbeiter angegriffen und geschlagen worden.

Zwei Leute vom Ordnungsamt Berlin-Mitte kontrollierten am Donnerstagvormittag parkende Autos und stellten in der Max-Beer-Straße einen Verstoß fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus einem Café kam ein 54-jähriger Mann, der mit einem 49-jährigen Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Streit begann. Dann erschien ein Sohn des 54-Jährigen, der den Mann vom Ordnungsamt mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf schlug und bedrohte. Alarmierte Polizisten fanden bei dem Sohn zudem noch einen Schlagring.

(dpa)