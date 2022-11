Land übernimmt Vorsitz der Jugend- und Familienminister

Im nächsten Jahr leitet Brandenburg gleich mit zwei Ministerinnen die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder.

Am kommenden Mittwoch übernimmt das Land den Staffelstab symbolisch von Berlin, wie das Bildungsministerium am Sonntag ankündigte. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) hat 2023 den Vorsitz für die Jugendpolitik und Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) für die Familienpolitik. In Berlin war die Leitung der Konferenz in einer Hand von Bildungs-, Jugend- und Familiensenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). Auch in einigen anderen Ländern ist die Zuständigkeit zweigeteilt.

Das Gremium berät und beschließt über wichtige Angelegenheiten der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Bei ihrer Sitzung im Mai hatten die Jugend- und Familienminister der Länder zum Beispiel Klarheit über die Fortsetzung des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes über 2022 hinaus gefordert. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz wird das Gute-Kita-Gesetz nun bis Ende 2024 verlängert. Der Bund stellt dafür in den nächsten beiden Jahren insgesamt vier Milliarden Euro bereit.

(dpa)