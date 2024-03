Frühlingshaftes Wetter lockt viele Berliner nach draußen

Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad - das schöne Wetter hat am Ostersonntag viele Berlinerinnen und Berliner nach draußen gelockt.

Der Andrang bei den mobilen Eisdielen der Eismanufaktur "Gimme Gelato" sowie der Filiale in Charlottenburg sei "irre", sagte Gründer Ralf Sander an Nachmittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Die Schlangen sind teilweise richtig lang." Die Mitarbeiter hätten sogar Eis nachproduzieren müssen, weil die Nachfrage so groß sei. Neu im Sortiment seien unter anderem die Sorten Popcorn und Apfelkuchen.

Auch der Biergarten Schleusenkrug, der neben dem Zoologischen Garten liegt, freute sich über zahlreiche Gäste. "Gestern war es knacke voll", sagte ein Mitarbeiter. Auch am Sonntag sei der große Außenbereich gut besucht, hieß es am Nachmittag.

In den Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf gab es zu Ostern zahlreiche Angebote für Besucherinnen und Besucher, zum Beispiel Seifenblasenvorstellungen und Süßigkeiten für Kinder. "Es ist sehr gut besucht", sagte ein Mitarbeiter des Informationszentrums. Vor allem Familien seien gekommen.

Auf dem Großen Müggelsee schipperten am Sonntag Tretboote, Motorboote und Kajaks. Besonders beliebt seien Holzflöße, sagte ein Mitarbeiter des Bootsverleihs "Müggel Bay". Je nach Größe passten bis zu zwanzig Menschen auf ein Boot, auf denen zum Teil auch gegrillt werden kann.

Wer am Ostermontag einen Spaziergang oder Ausflug ins Grüne plant, könnte weniger Glück mit dem Wetter haben. Den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes zufolge soll es am Morgen noch trocken bleiben, bei Temperaturhöchstwerten zwischen 15 und 19 Grad. Ab dem Mittag können aber regional schauerartige Regen durchziehen, vereinzelt soll es gewittern.

(dpa)