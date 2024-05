Volle Straßen an Pfingsten: Kurzurlauber und Karnevalisten

Autofahrer müssen am Wochenende viel Geduld mitbringen. Nicht nur Kurzurlauber dürften das lange Wochenende nutzen. Auch der Karneval der Kulturen sorgt für Straßensperrungen.

Autofahrer müssen sich am Pfingstwochenende auf viel Verkehr und Sperrungen in und um Berlin einstellen. Pfingsten wird erfahrungsgemäß von vielen Berlinern für einen Kurzurlaub genutzt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Dienstag mitteilte. Der Berufsverkehr könne am Freitagnachmittag für volle Stadtautobahnen und Ausfallstraßen sorgen. Auf den Autobahnen A111, A113, A114 und auf dem Berliner Ring sei aufgrund von Bauarbeiten mit Verzögerungen zu rechnen.

Für den Karneval der Kulturen werden laut VIZ ab Donnerstag mehrere Straßen um den Blücherplatz in Kreuzberg gesperrt. Für den Umzug am Sonntagmittag (ab 12.30 Uhr) würden zudem unter anderem die Yorckstraße, Südstern, Hasenheide, Hermannplatz und teilweise die Karl-Marx-Straße für den Autoverkehr gesperrt. Rund um den Tiergarten sind einige Straßen für den Aufbau der Fanmeile zur Fußball-EM gesperrt, darunter die Straße des 17. Juni.

Reisende auf dem Weg zum Flughafen BER müssten zudem auf Einschränkungen bei der S-Bahn rechnen. Von Freitag bis zum 24. Mai fahren unter anderem zwischen den Bahnhöfen Baumschulenweg und Altglienicke keine S-Bahnen. Zum Flughafen könnten die Regionalbahnlinien FEX, RE8 oder RB23 sowie RB24 oder RB32 bis Schönefeld und von dort die S45 oder S9 genutzt werden, teilte die VIZ mit. Zwischen dem Flughafen und dem Baumschulenweg fährt zusätzlich ein Expressbus. Für Bahnreisende an die Ostsee bietet die Deutsche Bahn über Pfingsten zusätzliche Verbindungen auf den Linien RE3 und RE5 an.

(dpa)