BHC-Damen verlieren Viertelfinale - Herren müssen in Spiel 3

Die Damen des Berliner HC sind in den Viertelfinal-Playoffs der 1.

Feldhockey-Bundesliga gescheitert. Das Team von Trainer Tin Matkovic verlor am Samstag auch das zweite Spiel der Best-of-three-Serie bei Rot-Weiss Köln mit 0:2 (0:1). Zuvor waren die BHC-Herren Meister Köln mit 0:2 (0:2) unterlegen. Aufgrund des 3:2-Sieges im ersten Duell bestreiten sie jedoch am Sonntag (12.00 Uhr) ein entscheidendes drittes Viertelfinale in der Domstadt.

"Wir hatten viele Dusel-Dinger, die wir diesmal nicht über die Linie gebracht haben", sagte Kapitän Paul Dösch. "Obwohl Köln heute stärker war, hatten wir aber trotzdem unsere Chancen. Wir zehren weiterhin vom ersten Sieg und haben morgen nun die zweite Möglichkeit, ins Final Four einzuziehen." Die Treffer für den Titelverteidiger besorgten Weltmeister Mats Grambusch (13. Minute/Strafecke) und Elian Mazkour (25.).

Bei den Kölnerinnen waren Rebecca Grote (26.) per Strafecke und Katharina Reuten (40.) erfolgreich. Nach dem 0:3 im Hinspiel waren die BHC-Damen auch auswärts zu harmlos, um sich die Chance aufs Halbfinale aufrechtzuerhalten.

(dpa)