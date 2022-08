Rückreiseverkehr in Brandenburg ohne größere Störungen

Am letzten Tag der Sommerferien ist der Rückreiseverkehr auf den brandenburgischen Autobahnen ohne größere Störungen verlaufen.

"Es gibt lebhaften Verkehr auf den Fernstraßen, aber keine außergewöhnlichen Staus", sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei am Sonntag. Auf dem südlichen und westlichen Berliner Ring wurde allerdings am Nachmittag abschnittsweise Stau und stockender Verkehr auf einer Länge von bis zu 18 Kilometern gemeldet. Auf den Fernstraßen in Sachsen-Anhalt gab es keine größeren Störungen.

(dpa)