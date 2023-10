Kai Wegner mag Polit-Talkshows nicht: "Bluthochdruck steigt"

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), schaltet politische Talkshows nach eigenen Worten konsequent ab.

Angesprochen auf Sendungen wie " Anne Will" und " Maybrit Illner", sagte Wegner in einem Interview von Schlager Radio: "In der Tat gucke ich mir diese ganzen Sendungen nicht mehr an. Das sorgt nur dafür, dass mein Bluthochdruck steigt und das ist nicht gut." Er möge auch oftmals die Art und Weise der Moderatorinnen und Moderatoren nicht.

"Aber auch wie sich viele Politikerinnen und Politiker dort geben, mag ich nicht", erläuterte der 51-jährige Politiker. "Selbst ich, der 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Politik-Betrieb steht, habe manchmal Probleme, zu verstehen, was die Leute da eigentlich meinen und sagen. Deswegen mag ich diese Sendungen nicht. Da geht man auch nur aufeinander los und man redet nicht miteinander."

Den Fernseher schalte er immer dann ein, wenn er nach Hause komme. "Weil ich es wirklich gern habe, wenn der Fernseher einfach dudelt. Ich gucke sehr, sehr häufig dann ntv, Welt TV, diese ganzen Nachrichtensender. Und wenn ich tatsächlich mal Zeit habe, gucke ich auch gerne klassische Filme, auch ganz gern Actionfilme."

