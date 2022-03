Moderator Schropp hat Partner standesamtlich geheiratet

Moderator Jochen Schropp (43, "Big Brother") hat seinem langjährigen Partner Norman standesamtlich das "Ja-Wort" gegeben.

Schropp postete am Freitag ein Foto mit seinem Ehemann auf Instagram, auf dem die beiden Arm in Arm und mit Luftballons vor dem Standesamt in Berlin-Mitte zu sehen sind. Im April soll dann die Hochzeit in Kapstadt in Südafrika folgen. Das Paar organisiere die Feier selbst und hoffe, dass viele Freunde und Familienmitglieder kommen können, hatte der 43-Jährige der Deutschen-Presse-Agentur am Montagabend gesagt. Der Moderator hatte sich vor zwei Jahren mit seinem Partner Norman verlobt.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-577516/3 (dpa)