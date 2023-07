RBB zeigt "Brandenburg Aktuell" statt "Abendschau" in Berlin

Im abendlichen Nachrichtenprogramm des RBB hat es am Montagabend eine Panne gegeben: Statt der "Abendschau" wurde in Berlin die Sendung "Brandenburg Aktuell" ausgestrahlt - für rund acht Minuten.

Im abendlichen Nachrichtenprogramm des RBB hat es am Montagabend eine Panne gegeben: Statt der "Abendschau" wurde in Berlin die Sendung "Brandenburg Aktuell" ausgestrahlt - für rund acht Minuten. "Gegen 19.38 Uhr konnte das Problem behoben werden. Wir bedauern den Fehler und forschen nach der Ursache", twitterte der RBB wenig später. Die komplette Sendung gebe es in Kürze bei http://rbb24.de zu sehen. "Wir entschuldigen uns für die zeitweilige Sendestörung", hieß es in dem Tweet weiter. Ein Link zu den Beiträgen der "Abendschau" wurde ebenfalls als Tweet verbreitet.

(dpa)