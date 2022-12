Ausbau des ICE-Werks in Berlin-Rummelsburg abgeschlossen

ICE-Züge in Berlin sollen zuverlässiger und pünktlicher bereitgestellt werden können.

Dafür hat die Deutsche Bahn die Kapazitäten des ICE-Instandhaltungswerks Rummelsburg im Osten der Hauptstadt erweitert, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die fünfgleisige Halle wurde demnach um 200 Meter verlängert. Außerdem seien größere Materiallager und zusätzliche Behandlungsanlagen für die Schnellzüge geschaffen worden. Die Instandhaltungskapazität steigt damit laut Bahn um rund 30 Prozent.

In dem ICE-Werk werden Bahnangaben zufolge täglich rund 75 Fernverkehrszüge für den nächsten Einsatz vorbereitet. Sie werden dort gereinigt, und es erfolgen kleinere Reparaturen, falls sie nötig sind. Insgesamt hat die Bahn 200 Millionen Euro in den Standort investiert. In den kommenden Jahren soll die gleiche Summe in den weiteren Ausbau des Werks fließen. Bis 2025 soll die Zahl der Beschäftigten von 850 auf dann rund 970 wachsen.

(dpa)