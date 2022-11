Feste

08:51 Uhr

In Berlin werden dringend Weihnachtsmänner gesucht

Artikel anhören Shape

In der Hauptstadt gibt es zu wenig Weihnachtsmänner. Viele sind in der Pandemie abgesprungen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage wieder deutlich. Die Jobchancen sind also gut.

Bei den Berliner Agenturen für Weihnachtsmänner herrscht Fachkräftemangel. "Die Überzeugungstäter sind natürlich immer dabei, viele andere sind durch die Pandemie abgesprungen", sagte etwa Tobias Groß von der Weihnachtsvermittlung "Weihnachtsmann2Go". Es sei ein ähnliches Problem wie in der Gastronomie, dass durch die vergangenen beiden Jahre viele Darsteller aufgehört und sich andere Jobs gesucht hätten. Die Nachfrage nach Weihnachtsmännern sei in diesem Jahr aber wieder groß. Auch Monika Kubau von der "Berliner Weihnachtsmannzentrale" sucht händeringend nach neuen Weihnachtsmännern. "Bei uns sind alters- oder krankheitsbedingt viele Weihnachtsmänner weggefallen", sagt sie. Wer sich für diese Saison als Weihnachtsmanndarsteller berufen fühlt, könne sich gerne bei den Agenturen zur Vermittlung melden. Bewerbung Berliner Weihnachtsmannzentrale

Bewerbung Weihnachtsmann2Go (dpa)

Themen folgen