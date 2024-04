Neue Baumblüten-Königin in Werder gekürt

Werder stimmt sich auf das Baumblütenfest ein. Eine Königin gibt es schon.

Die neue Baumblütenkönigin in Werder (Havel) heißt Theresa Tauchert. Sie macht gerade ihre Meisterausbildung zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Außerdem ist sie Mitglied in der Plötziner Feuerwehr. Im Rennen um den Titel setzte sich die 24-Jährige mit ihrem Wissen über Stadtgeschichte und Obstzweige gegen fünf Konkurrentinnen durch. Für den anstehenden Baumblütenball am 26. April müsse sie jedoch noch etwas üben, sagte Tauchert bei der Vorstellung am Freitag. Das Fest startet ab dem 1. Mai mit einem Rummel auf dem Hartplatz. Das traditionelle große Volksfest vom 3. bis 5. Mai soll dann ein großes Angebot für Kinder und Erwachsene bieten. Der Umwelt zuliebe sollen die Gäste zum diesjährigen Fest eigene Trinkbecher mitbringen. Seit 1879 laden Obstbauern in Werder die Besucher ein, sich im Frühling auf ihren Plantagen umzusehen, die Blüte von Apfel- oder Kirschbäumen zu feiern und Obstweine zu genießen. In den vergangenen Jahren hatte das bekannte Stadtfest vor den Toren Potsdams mehrere Hunderttausend Menschen angezogen. Nachdem das traditionsreiche Baumblütenfest wegen Saufgelagen und Gewalt in der Kritik stand, gab es zuletzt einen Neustart. Die Stadt machte jedoch ein Defizit, weshalb es nun eine verkürzte Ausgabe gibt.

(dpa)