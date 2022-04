31-Jähriger attackiert ukrainische Kriegsflüchtlinge

Ein 31-Jähriger hat auf dem Berliner Hauptbahnhof zwei ukrainische Kriegsflüchtlinge angegriffen.

Er wurde vorläufig festgenommen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Mann hatte demnach am Donnerstagvormittag die beiden 16- und 17-jährigen Jugendlichen in einem im Hauptbahnhof bereitgestellten ICE zunächst nach ihrer Herkunft befragt, sie dann beleidigt und mit den Fäusten ins Gesicht und gegen deren Oberkörper geschlagen. Der 17-Jährige habe versucht, sich zu wehren. Die Jugendlichen, von denen einer über Schmerzen im Kiefer klagte, lehnten eine ärztliche Behandlung ab und setzten ihre Fahrt fort, wie es weiter hieß.

