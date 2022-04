33-Jähriger homophob beleidigt und geschlagen

Ein 33-Jähriger ist in Friedrichshain-Kreuzberg von vier Männern homophob beleidigt und geschlagen worden.

Nach Informationen der Polizei schob der 33-Jährige sein Fahrrad auf einem Gehweg, als ihm ein 30-jähriger Mann mit drei Begleitern entgegenkam. Der 30-Jährige beleidigte den 33-Jährigen zunächst homophob und schlug ihm dann ins Gesicht. Die drei Begleiter drückten ihr Opfer dann zu Boden und schlugen mehrfach auf ihn ein. Eine unbekannte Passantin kam zur Hilfe, woraufhin die Männer flohen. Der 30-Jährige Tatverdächtige wurde in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen. Der 33-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz.

© dpa-infocom, dpa:220403-99-778184/2 (dpa)