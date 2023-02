Verdächtiger bricht Polizist die Hand

Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen in Berlin-Neukölln ist ein Polizist schwer verletzt worden, zwei weitere Beamte wurden leicht verletzt.

Der Täter war zuvor in der Nacht zum Donnerstag beobachtet worden, wie er ein Fahrzeug beschädigte, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige leistete bei der Festnahme körperlichen Widerstand gegen die Einsatzkräfte - dabei erlitt ein Polizist einen Bruch an der Hand. Der Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

(dpa)