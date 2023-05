Acht Schwerverletzte bei Wohnungsbrand in Berlin-Wilmersdorf

Acht Bewohner sind bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wilmersdorf in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich.

Wie die Berliner Feuerwehr am Dienstag mitteilte, brannte es in einer Wohnung im ersten Stock eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses. Zwei Bewohner sprangen aus der brennenden Wohnung ins Freie und verletzten sich dabei lebensgefährlich, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Zwei weitere Menschen aus den darüber liegenden Wohnungen wurden schwer verletzt aus dem Wohnhaus gerettet. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. 129 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und löschten die Flammen. Die Löscharbeiten dauerten laut dem Sprecher am Morgen an.

(dpa)