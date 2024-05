Erneut Auto in Flammen in Cottbus

In Cottbus brennt nachts ein Auto aus. Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei von einem nächtlichen Fahrzeugbrand berichtet.

In Cottbus ist erneut ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Brand im Ortsteil Madlow sei am frühen Samstagmorgen gegen 1.20 Uhr festgestellt worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Fahrzeug sei komplett ausgebrannt, das Feuer habe ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen. Ob es sich um Brandstiftung handelt, stand zunächst nicht fest. Eine Woche zuvor waren in der Nacht zum Samstag im nahen Ortsteil Sachsendorf zwei geparkte Autos in Cottbus in Flammen aufgegangen. Die Polizei ging von Brandstiftung aus, weil vor Ort Brandbeschleuniger gefunden wurden. Es war nach Angaben der Polizei nicht das erste Mal, dass in Cottbus Fahrzeuge ausbrannten.

(dpa)