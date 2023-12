Feuerwehreinsatz

vor 29 Min.

Brand in Hochhaus in Berlin-Neukölln: 80 Kräfte im Einsatz

Nach einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Neukölln ist das Gebäude so stark verraucht, dass die Feuerwehr mit rund 90 Kräften anrückte.

Feuerwehrleute hätten einige Bewohner in Sicherheit bringen müssen, sagte ein Sprecher. Das Feuer sei im Müllraum des Gebäudes in der Aronsstraße ausgebrochen. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, teilte die Feuerwehr auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit. Zunächst war unklar, ob es Verletzte gab. Feuerwehrleute würden den Zustand der Bewohner noch überprüfen. Durch den Brand im Erdgeschoss sei eine Wohnung in der ersten Etage stark beschädigt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Auch ein Balkon in der zweiten Etage sei betroffen. Weitere Aussagen zum Ausmaß des Schadens seien zunächst nicht möglich, hieß es weiter. Post der Feuerwehr (dpa)

