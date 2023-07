Dachstuhlbrand in Herzberg: Kripo ermittelt

Nach einem Dachstuhlbrand in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) ermittelt die Kriminalpolizei.

Bereits in den frühen Morgenstunden am Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der ganze Dachstuhl des Hauses habe in Flammen gestanden und sei während der Löscharbeiten eingestürzt. Die darunterliegenden Wohnungen seien nicht vom Brand erfasst worden. Alle Bewohner seien unverletzt entkommen. Nach Angaben des Sprechers liegt der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

In den Mittagsstunden sei die Feuerwehr wegen eines erneuten Aufflammens wieder vor Ort im Einsatz gewesen. Während des Brandes habe eine starke Rauchentwicklung für große Aufmerksamkeit im Stadtgebiet gesorgt. Am Montag wird nun die Kriminalpolizei auf Spurensuche gehen und zur Brandursache ermitteln.

(dpa)