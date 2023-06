Feuerwehreinsatz

Feuerwehr löscht Brand in Berliner Hochhaus

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Hochhaus in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes ist der Brand am Dienstagabend gelöscht worden.

Im nächsten Schritt würden die Einsatzkräfte den Brandort begehen, um zu prüfen, ob sich dort Personen aufhalten, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Das Feuer war kurz zuvor aus zunächst unbekannter Ursache in einer Wohnung im zehnten Stockwerk ausgebrochen. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind an dem Brandort an der Karl-Liebknecht-Straße. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)

