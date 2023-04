Mann bei Brand in Falkenberg/Elster schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Brand im Ortsteil Kölsa in Falkenberg/Elster (Landkreis Elbe-Elster) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierten Zeugen am Montagabend die Feuerwehr, weil sie einen Knall in einer Wohnung im Lerchenweg hörten. Die eingetroffenen Einsatzkräfte fanden einen Mann in der Wohnung und brachten ihn mit einer schweren Rauchvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Rund zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Laut Polizei ist die Brandursache noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens und das Alter des Verletzten ist nicht bekannt.

(dpa)