vor 58 Min.

Wohnhaus brennt in Berlin-Kaulsdorf

Ein Feuer in einem Wohnhaus ist am Donnerstagnachmittag in Berlin-Kaulsdorf ausgebrochen.

Der Brand habe sich in einer Doppelhaushälfte bis in das Dach hinein ausgebreitet und sei dann auf das Nebengebäude übergesprungen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Verletzt wurde demnach niemand. Derzeit seien rund 60 Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Feuer in der Heerstraße zu löschen, hieß es am Donnerstagabend. Nähere Angaben zur Brandursache lagen zunächst nicht vor. Tweet der Berliner Feuerwehr (dpa)

