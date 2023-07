"Barbie" feiert Deutschlandpremiere in Berlin ohne Stars

Ohne die Hauptdarsteller feiert der "Barbie"-Film heute Deutschlandpremiere im Berlinale Palast der Hauptstadt.

In dem Film über die Kult-Puppe finden Barbie (Margot Robbie, 33) und ihr männliches Pendant Ken (Ryan Gosling, 42) einen Weg aus ihrer pinken Barbie-Welt in die reale Welt. Der mit Spannung erwartete Film von Regisseurin Greta Gerwig ("Little Women") kommt am Donnerstag (20. Juli) in die deutschen Kinos.

Wegen des Schauspielerstreiks in den USA kommen Gosling ("La La Land") und Robbie ("Birds of Prey") aber nicht wie ursprünglich geplant zur Vorführung, wie die zuständige PR-Agentur vorab mitteilte. Auch ihre Co-Stars America Ferrera, Issa Rae und Simu Liu werden nicht anwesend sein. Die US-Gewerkschaft SAG-AFTRA kämpft unter anderem für eine bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche. Der Streik ist für US-Schauspieler bindend.

(dpa)