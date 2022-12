Bund gibt Berlinale 2,2 Millionen Euro mehr

Die Berlinale kann für die kommende Ausgabe der Filmfestspiele mit gut zwei Millionen Euro zusätzlich vom Bund kalkulieren.

"Die Berlinale ist das wichtigste deutsche Filmfestival, das eine große internationale Ausstrahlung und Anziehungskraft hat und ein echter Publikumsmagnet ist", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth der dpa in Berlin. "Sie ist ein besonders wichtiger Höhepunkt wie auch Treffpunkt des deutschen wie internationalen Films."

Bereits in diesem Jahr habe es zusätzliche Anstrengungen gegeben, um die Berlinale trotz schwieriger Pandemielage möglich zu machen, was sehr erfolgreich gelungen sei. Die Rahmenbedingungen für die Berlinale sind nach den Worten der Grünen-Politikerin weiter von einer außergewöhnlichen Krisensituation geprägt. Damit das Filmfestival auch 2023 "in vollem Umfang" möglich wird, sollen über die Regelförderung von 10,7 Millionen Euro hinaus einmalig bis zu 2,2 Millionen Euro fließen. "Damit möchten wir dazu beitragen, dass die Berlinale auch 2023 zu einem vollen Erfolg werden kann. Das stärkt auch den Filmstandort Deutschland."

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen internationalen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe ist vom 16. bis 26. Februar 2023 geplant. Sie soll nach aktuellem Stand wieder ohne Pandemiebeschränkungen stattfinden.

(dpa)