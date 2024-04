Bund will Anderson-Film mit 10,4 Millionen Euro unterstützen

US-Regisseur Wes Anderson arbeitet in Babelsberg aktuell an seinem neuen Film. Die Dreharbeiten sind bis Ende Mai geplant. Bei einem Set-Besuch sichert Kulturstaatsministerin Roth Unterstützung zu.

Der Bund will den neuen Film von US-Regisseur Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel") im Filmstudio Babelsberg mit 10,4 Millionen Euro unterstützen. "Wir wissen ja, dass Babelsberg schwere Zeiten hatte", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vor einem Filmsetbesuch in Potsdam am Freitag. "Umso besser ist die Nachricht, dass jetzt mit Herrn Anderson einer der wichtigsten Filmemacher einen Film in Babelsberg dreht." Es sei mittlerweile sein fünftes Projekt, an dem der US-Regisseur in Potsdam arbeite.

Mit der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Hollywood-Streiks komme das Filmstudio aus schwierigen Zeiten, sagte der Vorstandschef der Studio Babelsberg AG, Andy Weltman. Doch nun gebe es zwei sehr große internationale Produktionen.

Die Dreharbeiten zum neuen Projekt des Regisseurs sind noch bis Ende Mai geplant, wie eine Sprecherin des Filmstudios mitteilte. Die Produktion mit den Schauspielern Bill Murray, Benicio Del Toro und Michael Cera trägt laut Branchenberichten den Titel "The Phoenician Scheme".

Sein neues Projekt solle düsterer werden, hatte der 54-Jährige im vergangenen Jahr der französischen Tageszeitung "Le Monde" gesagt: "Mein nächster Spielfilm wird linear sein, mit Benicio Del Toro in jeder Einstellung. Viel mehr kann ich nicht verraten, außer dass es um Spionage, eine Vater-Tochter-Beziehung und, sagen wir mal, einen eher düsteren Ton gehen wird." Sein Kurzfilm "Ich sehe was, was du nicht siehst" hat in diesem Jahr einen Oscar gewonnen.

Das Studio Babelsberg ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Dort entstanden Filme wie "Metropolis", "Der blaue Engel" und "Die Feuerzangenbowle". Später wurden in Babelsberg international erfolgreiche Spielfilme wie "Die Bourne Verschwörung", "Bridge of Spies" oder die Serie "Babylon Berlin" produziert.

(dpa)