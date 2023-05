Deutscher Filmpreis: Auszeichnung für Albrecht Schuch

Für seine Rolle im Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" ist Schauspieler Albrecht Schuch mit einem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden.

Der 37-Jährige erhielt am Freitagabend in Berlin die Auszeichnung für die beste Leistung in einer männlichen Nebenrolle. Schuch hat im Laufe seiner Karriere nun schon vier Lolas gewonnen. Im vergangenen Jahr wurde er für seine Rolle im Drama "Lieber Thomas" geehrt, 2020 gewann er gleich zwei Trophäen für "Systemsprenger" und "Berlin Alexanderplatz".

(dpa)