Eigener Autounfall für Youtuber Anregung für Bienale-Film

Der australische Webvideo-Produzent Daniel Philippou hat Erlebnisse nach einem eigenen Autounfall für seinen Berlinale-Film verarbeitet.

Den Unfall habe er als Teenager gehabt, sagte Philippou am Dienstagabend nach der Premiere des Horrorfilms "Talk To Me", den er mit seinem Zwillingsbruder Michael Philippou realisiert hat. "Ich glaube, meine Wirbelsäule war gebrochen und mein Gesicht angeschwollen."

Im Film beschwört eine Gruppe Jugendlicher Geister. Es gehe um zwischenmenschliche Verbindungen, sagte Daniel Philippou. Er habe nach seinem Unfall im Krankenhaus nicht aufhören können zu zittern, bis seine Schwester seine Hand genommen habe. So sei die Idee entstanden, im Film durch Berührung mit einer Porzellan-Hand mit Geistern zu kommunizieren.

Die Zwillingsbrüder produzieren seit 2013 als "RackaRacka" Webvideos auf dem Videoportal Youtube und haben dort mehr als sechs Millionen Abonnenten. Einige ihrer Videos enthalten Darstellungen von Gewalt und vulgäre Ausdrücke, wofür die Youtuber nach eigenen Angaben von der Videoplattform abgestraft wurden. 2020 mussten sich die Brüder vor Gericht verantworten, weil sie in einem ihrer Videos ein mit Wasser gefülltes Auto ohne Erlaubnis gefahren sein sollen.

