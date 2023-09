"Geh Deinen Weg": Kinderfilmfest in Brandenburg gestartet

Unter dem Motto "Geh Deinen Weg" ist das Kinderfilmfest in Brandenburg in seine 32.

Ausgabe gestartet. Bis zum 7. Dezember seien sieben Spielfilme, ein Dokumentarfilm sowie Kurzfilme und Bilderbuchkino für die Jüngsten an 17 Spielorten im ganzen Land zu sehen, berichtete das Bildungsministerium. Zum Auftakt wurde am Dienstag im Klubhaus Ludwigsfelde der Film "Königin von Niendorf" aus dem Jahr 2017 gezeigt, der im brandenburgischen Niendorf gedreht wurde. Regisseurin Joya Thome und Hauptdarstellerin Lisa Moell stellten sich den Fragen des Publikums.

Das Kinderfilmfest wird jedes Jahr vom Landesinstitut für Schule und Medien (Lisum) veranstaltet. Das Motto "Geh Deinen Weg" sei als Ermutigung gemeint, sagte der Direktor des Lisum Mathias Iffert: "Die Filme bieten vielfältige Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und ermutigen dazu, bei der Lösung von Konflikten eigene Wege zu suchen und zu finden."

Dabei könne man sich verirren wie Franz in "Geschichten vom Franz" (2022), der so gern ein "richtiger Mann" wäre. Oder man müsse Widerstände überwinden wie die Primaballerina Katya in "Into the Beat" (2020), die gegen den Willen ihres Vaters zum Streetdance wechselt. Und weil die Erwachsenen ihn ständig kritisieren, versteckt sich der Hauptdarsteller im DEFA-Klassiker "Moritz in der Litfaßsäule" (1983) gleich in einer Werbeplakatesäule.

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) sagte, mit dem Kinderfilmfest knüpfen das Lisum und die Partner in den Spielstätten auch an die große Filmtradition in Brandenburg an. "Es erreicht jedes Jahr rund 15 000 Kinder und zeigt, wie vielfältig der Zugang zum Lernen und zur Persönlichkeitsbildung sein kann."

(dpa)